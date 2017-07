Tien vrachtwagens op de bon voor negeren inhaalverbod

MEPPEL - Tien vrachtwagenchauffeurs zijn op de A28 op de bon geslingerd vanwege inhalen op plekken waar dat niet mag.

De politie controleerde vanmiddag op de A28 tussen Hoogeveen en Meppel. Op het stuk geldt voor vrachtwagens een inhaalverbod van zes uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds. In drie uur tijd heeft de politie tien vrachtwagens aan de kant gezet. De chauffeurs kregen een bekeuring van 230 euro.Op het stuk weg is het vaak druk, omdat de A28 vanuit zuidelijke richting bij Meppel van drie banen overgaat in twee banen. Vervolgens splitst de weg zich bij Hoogeveen weer op in de A28 en de A37, waardoor de drukte weer minder wordt.Vrachtenwagens doen er soms lang over om in te halen, waardoor opstoppingen kunnen ontstaan. In de top-10 van ergernissen in het verkeer van onder andere het korps landelijke politiediensten zijn Inhalende vrachtwagens vaak terug te vinden.