Abdij de Westerburcht heeft beste terras van Drenthe

Abdij de Westerburcht in Westerbork heft het beste terras van Drenthe. (Foto: Google Streetview)

WESTERBORK - Abdij de Westerburcht in Westerbork is als hoogste Drentse horecagelegenheid geëindigd in de jaarlijkse Terras Top100. Het terras van het hotel-restaurant staat op de 46e plaats van Nederland.

Twee terrassen van andere Drentse horecagelegenheden, Alida's Smulparadijs in Roden (49) en Vakantiepark Westerbergen in Echten (90), staan ook bij de beste honderd van het land.



Resultaat naar werken

Eigenaar David de Leeuw van De Westerburcht is blij om te zien dat het harde werk beloond wordt. "We hebben er hard aan getrokken om een mooi terras neer te zetten, zowel qua uitstraling als qua personeel. Sinds een paar maanden hebben we bijvoorbeeld een unieke buitenbar met ons eigen bier", vertelt De Leeuw.



Dat De Westerburcht in de Top100 staat mag bijna geen verrassing heten. Al vijf jaar staat de Abdij in de lijst en haalde een aantal jaren geleden zelfs de 13e plek. De Leeuw: "Maar dit jaar is het volgens mij voor het eerst dat er drie terrassen uit Drenthe in de Top100 staan. Dat betekent dat we hier in het mooie Drentse land goed bezig zijn!"



Minimaal een 8.9

Vierhonderd horecagelegenheden gaven zich op voor de verkiezing. De beste 125 kregen een bezoek van de jury van Misset Horeca en werden beoordeeld op onder meer netheid, gastvrijheid en uitstraling. Bedrijven moesten minimaal een 8.9 scoren om bij de beste 125 te mogen horen.



Het beste terras van Nederland ligt in Gelderland. Brasserie Staverden uit Staverden ging met de eerste prijs aan de haal.