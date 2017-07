File door gekantelde aanhanger op A37 bij Hoogeveen

De auto trok de aanhanger met het busje daarop (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Een auto met een aanhanger is vanavond gekanteld op de A37 tussen knooppunt Hoogeveen en Nieuwlande. Daardoor ontstond er een file.

Er zijn bij het ongeluk geen gewonden gevallen.



De auto vervoerde een busje op de aanhanger. Door nog onbekende oorzaak is de bestuurder de macht over de aanhanger verloren. De aanhanger met daarop het busje is daardoor op de kant geslagen.



Hulpdiensten zijn bezig om de overlast te verhelpen.