Oude dierenpark krijgt bijzondere expositie voor MH17-slachtoffers

EMMEN - 298.000 gevouwen papieren kraanvogels hangen over twee weken in de oude dierentuin in Emmen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de MH17-vliegramp.

Duizend kraanvogels voor ieder slachtoffer. Dat meldt de ZuidOosthoeker.Op 17 juli is de ramp met het toestel van Malaysia Airlines exact drie jaar geleden. Vluchtnummer 17 van de Maleisische maatschappij werd op tien kilometer hoogte door een Russische raket geraakt boven Oekraine en stortte neer.De Groningse kunstenares Tjitske Dijkstra verloor een vriendin bij de ramp en bedacht het plan van de kraanvogels. Ze zocht alleen nog een plek voor de vogels. Collega-kunstenaar Ingo Leth, van het oude dierenpark, wist een ruimte in de voormalige dierentuin.Samen met mensen van over de hele wereld vouwde Dijkstra duizenden kraanvogels. Het uiteindelijke doel is om de papieren vogels in één groot kunstwerk te verwerken. Tot die tijd komen de kraanvogels los van elkaar in het Afrikahuis in het oude park te hangen. Volgens de kunstenares heeft de gigantische hoeveelheid vogels een bijzonder effect.De Groningse kunstenares heeft volgens de ZuidOosthoeker gekozen voor kraanvogels omdat een Japans meisje, Sadaku Sasaki op haar sterfbed kraanvogels aan het origamiën was. Sasaki overleefde het Amerikaanse atoombombardement op de stad Hiroshima. Ze was toen twee jaar oud. Op 12-jarige leeftijd overleed ze aan de gevolgen van leukemie, wat ze opliep door de straling van het bombardement. Ze was op haar sterfbed kraanvogels aan het vouwen omdat je volgens een Japanse legende een wens mag doen als je duizend papieren kraanvogels vouwt. Haar verhaal werd later door velen gehoord, waardoor ze een symbool voor wereldvrede werd.Dijkstra nam het gedachtegoed van het Japanse meisje over en vouwde in eerste instantie duizend kraanvogels voor haar omgekomen vriendin. Daar bleef het niet bij. Inmiddels heeft ze zo'n zestig verhuisdozen met gevouwen vogels.De expositie in het Afrikahuis van de oude dierentuin opent op maandag 17 juli en is tot eind augustus te zien.