Open Dag FC Emmen bewust op een woensdag

De Open Dag van FC Emmen is dit jaar bewust op een woensdag

VOETBAL - De Open Dag van FC Emmen is dit seizoen op 23 augustus. Dat is op een woensdag en niet zoals gebruikelijk in het weekend. Nadat de Drentse Jupiler Leagueclub de datum bekendmaakte regende het klachten op social media, maar de datum is heel bewust gekozen.

"Vooropgesteld is het jammer dat we niet iedereen blij kunnen maken, maar de keuze voor woensdag 23 augustus is een weloverwogen keuze geweest", aldus FC Emmen-directeur Wim Beekman.



Late vakantie

Beekman vervolgt: "Alle jeugdleden hebben een gebroken voorbereiding in verband met de late schoolvakantie in het noorden, die pas op 22 juli begint. Die jeugdleden willen we natuurlijk graag bij onze Open Dag betrekken."



"Waarom we dan niet naar een dag in het weekend zijn gegaan? Dat heeft te maken met het simpele feit dat veel jeugdteams oefenwedstrijden en toernooien spelen in de weekenden van de voorbereiding."



Schema 1e elftal

Ook is van een weekenddag afgeweken omdat het vlaggenschip van de club, het 1e elftal, al in competitie is in augustus. "Uit overleg met de technische staf bleek dat de woensdag het best past in het schema van de voorbereiding op een wedstrijd", legt Beekman uit.



Radio NL

De Open Dag, die van 15.00 tot 18.00 uur duurt, wordt muzikaal omlijst door Radio NL. Beekman: "En dat was ook onmogelijk in het weekend."



We hopen op een mooie opkomst en prachtig weer. We denken dat de meeste supporters op 23 augustus terug zijn van hun vakantie, al beseffen we heel goed dat dit niet voor iedereen geldt", besluit de directeur van FC Emmen.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden