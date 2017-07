'Vreselijk dat Jan Voortman er niet meer is'

Bezoekers van de condoleance in een van de kassen van Voortmans tuincentrum (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

ORANJE – Een verkeersregelaar verwijst auto’s door naar de parkeerplaats bij Speelstad Oranje aan de andere kant van het kanaal. De rij mensen die naar het tuincentrum is gekomen voor de condoleances staat tot buiten aan toe.

De opkomst van honderden mensen bevestigde gisteravond nog maar eens de populariteit van Jan Voortman, die op 28 juni overleed als gevolg van een zeldzame combinatie van acute en chronische leukemie.



Vijftien honderd mensen verwacht

Maar liefst twaalfhonderd stukken appeltaart zijn ingeslagen. De verwachting is dat er zo’n vijftienhonderd mensen komen naar de condoleanceavond van 18 uur tot 20 uur naar de uitvaart vandaag van 13 uur tot 16 uur. Beide zijn bij het tuincentrum. Daarna vindt de crematie plaats in besloten kring.



Compassie

“Twee jaar geleden hebben we als gezamenlijke kerken gezegd: we moeten iets doen voor de vluchtelingen in Oranje. We zochten een onderkomen. Jan Voortman bood de ideale gelegenheid. Niet alleen ruimte, maar ook compassie. Hij stond helemaal achter de gedachte dat vluchtelingen hulp nodig hebben. Daar was Jan heel goed in. We zijn hier altijd enorm thuis geweest. Wij vinden het vreselijk dat hij er niet meer is,” zegt Henk Timmerman.



De met fluorescerende verf beschilderde kist staat achterin het tuincentrum. Omgeven door een zee van bloemen. Een DJ zorgt voor muziek, maar geen treurmuziek. Op een scherm komen foto’s langs van een immer lachende Jan Voortman.



Oprechte interesse

“Hé vriendje, je ligt zeker nog te slapen? Dan wordt het tijd dat je eruit komt!” Dat was wat Jan Voortman vaak zei tegen zijn eierleverancier Jarno Jansen, geen vroege vogel. Voortman zelf was dat wel. “Ik heb hem eigenlijk maar kort gekend en toch heb ik oprechte emotionele gesprekken met hem gehad. Hij toonde oprechte interesse in wat je dwars zat. Het was een mensenmens. Het is niet te bevatten. Vooral als je hier rondloopt, dan denk je dat hij zo om de hoek komt en zegt: 'Jongens, ik ben er wel',” aldus Jansen.



Carina Zijnge kwam al over de vloer bij Jan Voortman toen ze jong was. Ze is zelf ook ondernemer en haalde heel veel inspiratie uit Jan Voortman. Zijnge: "Jan zat vol met ideeën. Bijvoorbeeld het WK achteruit wandelen. Helaas is dat er niet meer van gekomen. Dat gaan we zeker nog een keer doen. Maar dan voor Jan."

Door: Petra Wijnsema Correctie melden