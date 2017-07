'Ondernemers in Borger moeten elkaar meer gunnen en beter samenwerken'

BORGER - Potentie is er genoeg in Borger. Het dorp heeft een verhaal, er komen veel toeristen, maar toch laten de ondernemers nog veel kansen liggen. "Er is sprake van een lage gunfactor en er zijn eilandjes", concludeert onderzoekster Annouchka Ringers.

Ringers sprak in opdracht van de gemeente Borger-Odoorn met talloze ondernemers in het dorp en ze presenteerde vanavond haar bevindingen. Zeker nu het economisch weer goed gaat en met de reconstructie van het dorp liggen er volop kansen. "Maar de initiatieven die er zijn worden weinig op elkaar afgestemd. De energie vloeit daardoor weg", zegt Ringers.Ze komt tot de aanbevelingen dat de gemeente een meer sturende rol moet krijgen, dat er daarnaast een centraal iemand moet komen die de kar gaat trekken en dat er professioneler samengewerkt moet worden.Die conclusies worden door de ondernemers wel onderschreven. "Het schort aan samenwerking en elkaar wat gunnen", vindt kapper Alex Eding. "We hebben allemaal hetzelfde belang."Burgemeester Jan Seton spreekt van een stevig rapport. "We hebben ons als gemeente kwetsbaar opgesteld met het laten uitvoeren van het onderzoek. Er staan ook harde opmerkingen in over ons functioneren. We moeten nog meer met één mond spreken en misschien nog duidelijker zijn over wat wel en niet kan."Seton kan zich vinden in de aanbevelingen. Hij vindt het prima als de gemeente meer de regie neemt als het gaat om initiatieven in het dorp. "Maar ik zie dat wel als een tijdelijke situatie: uiteindelijk zijn het de ondernemers zelf die het moeten doen. Maar we kunnen ze wel meer bij elkaar brengen."De kans dat er inderdaad een 'centrumverbinder' komt lijkt groot. Ondernemers zullen daar wel zelf aan mee moeten betalen, maar volgens de burgemeester is de gemeente ook bereid om in Borger te investeren. Als de ondernemers tenminste aangeven dat er draagvlak is. Het college gaat daar op korte termijn over in gesprek.