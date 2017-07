Shovel brandt uit in Hoogeveen

De brandweer bluste het vuur (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Op industrieterrein Buitenvaart in Hoogeveen werd vanochtend vroeg een bedrijfsbrand ontdekt. In de bedrijfshal stond een shovel op een aanhanger in brand.

De bewoonster van het huis naast de bedrijfshal werd wakker en belde de brandweer. Haar man reed de aanhanger met de brandende shovel naar buiten om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het bedrijfspand.



Rook ingeademd

Buiten probeerde de Hoogevener zelf de brand met een tuinslang te blussen in afwachting van de brandweer. Die nam het even later van hem over. De man moest door ambulancepersoneel worden onderzocht omdat hij rook had ingeademd. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis.



Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk.