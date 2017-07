Nedmag mag zout winnen bij Borgercompagnie

BORGERCOMPAGNIE - Zoutwinningsbedrijf Nedmag mag de winlocatie bij Borgercompagnie vernieuwen, dat betekent dat er twee nieuwe zoutputten aangeboord mogen worden. Een kleine meerderheid in de gemeenteraad van Veendam stemde hier gisteravond mee in.

In en rondom Borgercompagnie is veel weerstand, maar ook inwoners van Zuidlaarderveen zijn hier niet blij mee. Zij zijn tegen de zoutwinning, omdat ze zeggen dat ze hierdoor schade hebben aan hun huizen. Zij zaten op de tribune van de raadzaal in Veendam om hun onvrede te uiten, meldt RTV Noord Directeur van Nedmag, Bert Jan Brunning wil het vertrouwen van de inwoners terugwinnen en stemde in met het in de gaten houden van geluidsoverlast en het bedrijf gaat jaarlijks metingen doen naar de bodemdaling. Dit werd ook al gedaan, maar de directeur geeft toe dat de communicatie hierover naar de inwoners beter kan.In februari van dit jaar stemde de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer tegen een plan voor zoutwinning onder Zuidlaarderveen , Oud Annerveen en Kiel-Windeweer. Nedmag is het hier niet mee eens en overweegt naar de Raad van State te stappen.