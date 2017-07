Drenten in de Tour: 'Na drie weken kun je mij opvegen'

VRIES - Afgelopen zaterdag is de Tour de France weer begonnen. Drie weken lang rijden wielrenners honderden kilometers om uiteindelijk te finishen in Parijs. Net als voorgaande jaren volgt RTV Drenthe een aantal Drenten in de Tour.

Voor de 24e keer verzorgt Herbert Dijkstra uit Vries het commentaar bij de Tour de France. "Dat is bijna de helft van mijn leven." Leuk, maar het is ook heel erg hard werken. Dijkstra: "Natuurlijk is het leuk, het is een uitdaging, het is ambitieus. Maar het zijn gewoon lange dagen, na drie weken kan je mij opvegen."Een dag van de commentator begint vroeg en eindigt laat. "Als je voor middernacht slaapt dan zijn we best op tijd. Vanochtend was ik er om 7 uur uit, dat is wel normaal."De tour betekent voor Herbert Dijkstra veel zitten. Vooral in de auto en in het hok voor commentatoren. Om te ontspannen stapt hij vandaag zelf op de fiets. "We hebben het geluk dat we vandaag heel dichtbij Vittel zitten, de finish. We proberen zo een beetje fit te blijven. Als we op de fiets zitten, zijn we gelijk op het parcours."Dat is ook handig als hij de etappe van commentaar moet voorzien. "Je kan de finale een beetje verkennen en je weet ook waar je over praat, waar de bochten zitten, waar het nog even omhoog gaat en waar je een demarrage kunt plaatsen. Maar het is ook een beetje ontspanning zoeken en lichaamsbeweging. Want anders komt dat er niet van."Vandaag is de vierde etappe van de Tour. De renners leggen een afstand van 207,5 kilometer af en rijden van Mondorf-les-Bains naar Vittel. Een sprintetappe met weinig hindernissen.Wil jij ook winnen in de tour, maar kun je niet zo goed koersen? Doe dan mee aan onze Facebookactie. Raad jij hoe lang de winnaar erover doet om de finish te bereiken? Dan win je twee VIP-kaarten voor de Gouden Pijl Emmen 2017 in Emmen. Ook maken alle dagwinnaars kans op de hoofdprijs: een fiets. Je kunt vandaag meedoen van 8.00 tot 12.30 uur. Alle antwoorden die daarna binnenkomen tellen niet meer mee.