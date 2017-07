Fosfor Assen wordt vanaf morgen opgeruimd

ASSEN - Een speciaal schip gaat vanaf morgen Het Kanaal in Assen uitbaggeren op zoek naar fosfor.

Aannemer BODAC gaat aan de slag tussen de voormalige Venebrug en de huidige Weiersbrug (ter hoogte van de Venestraat). In het slib werd ruim twee weken geleden de zeer brandbare stof fosfor aangetroffen. De werkzaamheden aan de Blauwe As, de nieuwe vaarroute door Assen, werden daardoor stilgelegd.Bij het opruimen van het fosfor gebruikt de aannemer gebruikt speciaal materieel dat explosie-bestendig is. De bagger wordt met een kraan op een ponton uit het water gehaald. Het slib, dat mogelijk nog meer fosfor bevat, wordt vervolgens in een bak afgevoerd.Het slib mag niet in aanraking komen met zuurstof. Fosfor ontbrandt namelijk op het moment dat er zuurstof bij komt. Om de veiligheid voor de omgeving te garanderen wordt de plaats van de werkzaamheden afgezet met hekken. Ook worden over een lengte van twintig meter beschermingsdoeken opgehangen.De bagger wordt op een braakliggend terrein bij de havenkom verspreid en onderzocht op mogelijke explosieven. De omgeving wordt ook hier afgezet met hekken en doeken.Eventueel aangetroffen explosieven worden vernietigd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Bij alle werkzaamheden is een deskundige op het gebied van opsporing van explosieven aanwezig.Als het werk volgens planning verloopt, is de Blauwe As rond 15 juli open voor het vaarverkeer.