Stelling: Tabaksproducenten vervolgen is onzin

ASSEN - De Nederlandse strafzaak tegen de tabaksindustrie, waarbij er aangifte is gedaan wegens zware mishandeling met de dood tot gevolg, krijgt vervolg in het buitenland. Zeventien andere landen kijken of ze tabaksproducten ook kunnen aanklagen voor moord of mishandeling.

Twee Nederlandse ex-rokers die nu een ernstige longziekte hebben, deden vorig jaar aangifte tegen de tabaksindustrie. In maart deed ook KWF Kankerbestrijding aangifte tegen vier tabaksproducenten. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of strafvervolging mogelijk is. Hier komt in augustus waarschijnlijk meer duidelijkheid over.Vandaag publiceert KPMG een onderzoek waaruit blijkt dat Nederlanders voor het eerst in vijf jaar weer meer sigaretten roken. Ruim 12 miljard sigaretten werden vorig jaar door Nederlanders gerookt dat is zeventien meer dan in 2015. Eerder meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek al dat het aantal jonge rokers steeg.Is het terecht dat aangifte wordt gedaan tegen tabaksproducenten of ligt de verantwoordelijkheid bij de rokers zelf? Laat weten wat u vindt en reageer op de stelling.Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u of er in elk dorp nog een pinautomaat moet zijn, nu je overal kunt pinnen of contactloos kan betalen. Bijna 87 procent van de stemmers is het eens met de stelling. In totaal stemden 2.687 mensen.