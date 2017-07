Ten Darperschoele in Wapse kan er weer even tegen

WAPSE - Hoe anders is de situatie nu op de Ten Darperschoele in Wapse ten opzichte van een jaar geleden? Toen werd de school bedreigd met sluiting. Nu denkt ze weer aan een toekomst.

Het dorp, en vooral de ouders van de leerlingen, stonden in 2016 op hun achterste benen toen de stichting Talent Westerveld, waar de school onder valt, vond dat deze plattelandsschool dicht moest. De school had geen toekomst.Er werd vergaderd, alternatieven bedacht, deskundige hulp ingeroepen en geprotesteerd. Uiteindelijk heeft het geholpen. De school bestaat nog steeds. Er wordt nu geëxperimenteerd met les op iPads. Dit wordt betaald uit het innovatiefonds van de stichting Talent Westerveld. Dezelfde stichting die in eerste instantie vond dat de school geen toekomst meer had.Niet dat het gevaar helemaal is geweken, want ook in een dorp als Wapse is sprake van krimp. Maar met hulp van vrijwilligers en ouders kan de school zich redden. Er zijn nu 53 leerlingen, aan het einde van dit schooljaar vertrekken elf naar het voortgezet onderwijs.De Ten Darperschoele heeft komend jaar meteen aangegrepen om een feestje te vieren. Dan bestaat de school 225 jaar.