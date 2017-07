Zeldzame vleermuis gevonden bij Schoonloo

Onderzoeker Bosch bekijkt het gebit van een vleermuis (foto: RTV Drenthe/Jan Dijk) Thijs Bosch houdt een grootoorvleermuis vast (foto: RTV Drenthe/Jan Dijk) Zoektocht naar vleermuizen (foto: RTV Drenthe/Jan Dijk)

SCHOONLOO - Onderzoekers van de Zoogdierenwerkgroep hebben bij Schoonloo de zeldzame Brandts vleermuis gevonden. Het is voor het eerst dat deze soort in Drenthe is aangetroffen.

De Brandts vleermuis is een vrij kleine vleermuis met een goudbruine rug. Tot enkele jaren terug was de Brandts vleermuis alleen bekend van grotten in Zuid-Limburg. Daar werden enkele keren overwinterende dieren gevonden. De afgelopen jaren zijn een paar kolonies ontdekt in de Achterhoek.



Knotsvormige penis

Vleermuisonderzoeker Thijs Bosch ving deze week bij Schoonloo twee Brandts vleermuizen: “Ze lijken heel erg op de baardvleermuis. Het beste kernmerk is bij mannetjes de penis. Die heeft de vorm van een knots, maar dan moet je dus wel heel goed kijken.”



Vrouwtjes zijn nog moeilijker te herkennen. Bosch: “Daarbij moet je kijken naar de vorm van een bepaalde kies. Of daar een uitstulping aan zit of niet."



Aardappelkelder

De Brandts vleermuizen werden in een bos bij Schoonloo gevangen tijdens een zoektocht naar baardvleermuizen. Drenthe heeft een belangrijke overwinterplaats voor baardvleermuizen in de aardappelkelder op het voormalige Kamp Westerbork.



Daar overwinterden een paar jaar geleden meer dan duizend baardvleermuizen, maar de afgelopen jaren loopt dat aantal hard terug. Deze winter waren het er nog maar iets meer dan honderd. Het is een raadsel waar dat aan ligt. "We hebben nu van alles onderzocht aan die kelder. Bijvoorbeeld of de luchtvochtigheid veranderd is en de temperatuur veranderd is, maar dat ziet er allemaal goed uit", zegt Bosch. "Misschien ligt het niet aan de aardappelkelder, maar is er iets veranderd in de zomerverblijven van die vleermuizen. We hebben alleen geen idee waar die zomerverblijven zijn."



Geen baardvleermuizen gevonden

Om iets meer over die zomerverblijven te weten te komen is deze week op verschillende plaatsen gezocht naar baardvleermuizen. Omdat de vleermuizen grote afstanden kunnen afleggen werd er in een ruime cirkel rond de aardappelkelder gezocht: tot bij Echten, Ter Apel en het Noordlaarderbos toe.



Met hulp van netten is geprobeerd ze te vangen. Plan was om de vleermuizen van een zendertje te voorzien om zo hun zomerkolonie op te sporen, maar dat is mislukt, omdat alleen Brandts vleermuizen werden gevonden. Bosch: “Dat is natuurlijk ook heel zorgelijk, want misschien zijn er dus veel minder baardvleermuizen. Misschien is de soort wel heel zeldzaam aan het worden."

Door: Jan Dijk Correctie melden