Auto belandt in kanaal bij Oosterhesselen

Een bergingsbedrijf takelde de auto uit het kanaal (foto: Marcel Rensink) De auto stond niet op de handram (foto: Marcel Rensink)

OOSTERHESSELEN - Een auto die geparkeerd stond bij een huis aan de Verlengde Hoogeveensche Vaart bij Oosterhesselen is vanochtend in het kanaal beland.

De auto stond volgens de politie niet op de handrem en rolde rond half elf plotseling het water in. Er zat niemand in. Een bergingsbedrijf heeft hem aan de overkant uit het water getakeld.



Passerende bootjes moesten even wachten voor ze verder konden varen door de vaart tussen Oosterhesselen en Wachtum.