Taxidienst Uber nu ook in Drenthe, maar dan anders...

WESTERBORK - In de gemeente Midden-Drenthe kunnen mensen die minder mobiel zijn voor een onkostenvergoeding rond worden gereden door een buurtgenoot.

Midden-Drenthe is de eerste gemeente in Noord-Nederland die meedoet aan het ANWB-initiatief AutoMaatje. Het is de bedoeling dat vrijwilligers met hun eigen auto hun minder mobiele dorpsgenoten een lift geven.De eerste reacties zijn enthousiast. "Ik moet nog wel eens met mijn gehoorapparaat of bril naar Beilen en dat is eigenlijk te ver met mijn scootmobiel. Zeker in de regen. Dit is een geweldig alternatief", zegt de 82-jarige Siep Scheffer uit Westerbork.Het project werd vanmiddag officieel afgetrapt door wethouder Bouwman, die het eerste ritje voor zijn rekening nam. Hij haalde in een cabriolet meneer Scheffer op voor de openingshandeling in Balinge.De ANWB wil met het project proberen om mensen zolang mogelijk mobiel te houden zodat ze mee kunnen doen aan de maatschappij. Per tweehonderd mensen die gebruik willen maken van de service zijn er ongeveer vijftien chauffeurs nodig.Volgens bedenker Gerard van den Bos lijkt Automaatje niks te maken met een commerciële taxiservice als Uber. "Het gaat met name om het sociale contact. Een praatje. Als zou je stilstaan en een kwartier een goed gesprek hebben, dan zijn wij helemaal blij. Dat is veel belangrijker dan per se ergens komen."