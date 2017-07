CDA wil nulmeting voor woningen bij gasopslag Langelo

LANGELO - Tweede Kamerlid Agnes Mulder uit Assen dient vandaag twee voorstellen in bij de Tweede Kamer over de gaswinning bij Langelo.

De Kamer debatteert vanmiddag over de afhandeling van de aardbevingsschade door de NAM in Groningen. Maar het CDA-Kamerlid vindt dat de afhandeling van schade in Drenthe niet vergeten mag worden."We zien dat er veel problemen zijn bij de gaswinning in Groningen." Volgens Mulder heeft dit effect op de mensen die bij een klein gasveld wonen omdat ze zien hoe slecht de schade in Groningen wordt afgehandeld. "Wat betekent dat dan voor mij als ik misschien schade krijg, hoe gaat het dan?"Daarom wil Mulder dat mensen die rond een klein gasveld wonen in ieder geval de mogelijkheid krijgen om een nulmeting te doen. Dat is een meting waarbij foto's worden gemaakt van het huis, zo kan later bekeken kan worden of er nieuwe schades zijn.Het Tweede Kamerlid dient ook een tweede voorstel in vanmiddag. CDA vindt dat mensen die boven de gasopslag in Langelo wonen ook onder het schadeprotocol in Groningen moeten vallen. "Die mensen hebben er last van."In Groningen zijn duidelijke afspraken gemaakt over de schadeafhandeling, in Drenthe is dit nog onduidelijk. Kamerlid Agnes Mulder stelde hier al eerder vragen over . Toen zei Henk Kamp dat de Nationaal Coördinator Groningen geen rol speelt bij de afhandeling van de schades door de gasopslag bij Langelo, omdat die opslag niet onder het zogeheten Groningenveld valt.