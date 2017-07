Thijs Torreman is nieuwe directeur Biblionet Drenthe

ASSEN - Thijs Torreman uit Breda is de nieuwe directeur van Biblionet Drenthe. Hij volgt Lenie van der Werf op die 15 juli vertrekt.

Torreman (54) is per 1 juli benoemd tot interim-directeur. Volgens Biblionet is hij een verbindende en energieke persoonlijkheid met veel ervaring in de bibliotheeksector. Hij heeft onder meer gewerkt bij de Bibliotheek Eindhoven, de Zeeuwse Bibliotheek en DOK Delft en andere culturele organisaties. Lenie van der Werf is zes jaar directeur van Biblionet Drenthe in Assen geweest. Zij wordt directeur-bestuurder bij Kids2b, een grote kinderopvangorganisatie in Noord-Groningen.