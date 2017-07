Rabobanken Zuidwest Drenthe en Borger-Westerbork-Klenckeland samen verder

HOOGEVEEN - De Rabobanken Zuidwest Drenthe en Borger-Westerbork-Klenckeland gaan, als de leden dat willen, samen. Ze doen onderzoek naar een fusie.

De leden van de bank hebben een brief gekregen met daarin de aankondiging van de samenvoeging. Volgens beide banken zijn ze te klein om in de toekomst door te gaan.De twee banken werken inmiddels al een tijdje samen. Het is nu aan de leden om te besluiten of de banken onafhankelijk moeten blijven of dat ze samen moeten gaan. De verwachting is dat het besluit in november wordt genomen.Onduidelijk is nog wat de consequenties zijn voor het personeel, de vestigingen en de klanten. Daar wordt nu door beide directies naar gekeken.Afgelopen week kwam Rabobank Zuidwest Drenthe in het nieuws nadat ze, zonder te communiceren, de pinautomaten van Vledder, Dwingeloo en de Nije Nering in Hoogeveen sloten. Dit vanwege gevaar van een plofkraak. Klanten van de bank maakten zich boos over dit besluit.