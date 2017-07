'Meer zoutwinning, betekent meer schade voor ons'

Actiegroep Stop Zoutwinning verwacht meer schade door de extra zoutwinning (foto: RTV Drenthe)

ZUIDLAARDERVEEN - Voor Jean-Pierre Dessart van actiegroep Stop Zoutwinning kwam het als een verrassing dat er uit twee nieuwe zoutputten geboord mag worden.

Een nipte meerderheid van de gemeenteraad in Veendam stemde gisteren voor.



'Meer schade'

"Nedmag heeft niet aangekondigd in de procedures dat ze naar het westen, dus naar Kielwindeweer en Zuidlaarderveen willen boren. Dit hebben ze nu wel toegegeven en dat bekent meer schade voor ons".



Door de boringen ontstaan bodemdalingen, volgens Dessart. "De bodemdaling is wetenschappelijk onderbouwd. Er is veel discussie over de schade die daar ontstaat." Zo vergoedt Nedmag de schades niet.



Niet gelijk boren

De instemming betekent niet dat er gelijk geboord mag worden. Het ministerie van Economische Zaken moet nog een beslissing nemen over de omgevingsvergunning. Dessart verwacht wel dat de vergunningen worden afgegeven. Binnen een jaar gaat er dan geboord worden.