Honderden mensen bezoeken uitvaart Jan Voortman

ORANJE - Honderden belangstellenden zijn afgekomen op de uitvaart van ondernemer Jan Voortman uit Oranje. De uitvaartdienst wordt gehouden in zijn eigen tuincentrum in het dorp.

Voortman, die erg geliefd was in het dorp en onder meer erg betrokken was bij de opvang van asielzoekers, was sinds begin dit jaar ernstig ziek. Hij overleed vorige week woensdag op 52-jarige leeftijd.Op de condoleancebijeenkomst gisteravond kwamen ook al honderden mensen af. De verwachting is dat in totaal zo'n 1500 belangstellenden beide bijeenkomsten bezoeken.Na de plechtigheid, die tot 16.00 uur vanmiddag duurt, wordt Voortman in besloten kring gecremeerd.