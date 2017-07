Drinkwaterbedrijf WMD heeft een nieuwe directeur

De WMD heeft een nieuwe directeur (foto: WMD)

ASSEN - De Waterleiding Maatschappij Drenthe, WMD, heeft een nieuwe directeur. Het is Leo Hendriks. Hij gaat op 1 september aan de slag.

Hendriks volgt interim-directeur Peter Glasbeek op. Glasbeek was aangesteld om de financiën bij de WMD weer op orde te krijgen, en uit te zoeken hoe groot de schade is die de WMD heeft opgelopen met slechte investeringen in Indonesië. Die kwestie heeft het Drentse waterleidingbedrijf bijna dertien miljoen euro gekost.



Hendriks komt uit de watersector

Hendriks is op dit moment directeur van woningcorporatie Ieder1 in Apeldoorn. Van origine is hij civiel ingenieur en was hij ooit werkzaam in de watersector voor adviesbureau DHV en bij de drinkwaterbedrijven van Overijssel en Flevoland.



Hendriks mag zich straks bezig gaan houden met de algemene leiding van de WMD en het verder vorm geven van de organisatie. Bovendien moet er nog een nieuwe raad van commissarissen komen.

Door: Andries Ophof Correctie melden