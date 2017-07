Bezwarencommissie: Terras aan Gedempte Singel is niet gelijk verdeeld

ASSEN - De Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Assen vindt dat het terras van twee horecazaken aan de Gedempte Singel "niet in alle redelijkheid" is verdeeld. De commissie adviseert de gemeente dan ook om de verdeling van terras opnieuw te beoordelen.

Aanleiding is de 'terrassenstrijd' tussen horecazaken Casa Montalto en Coffee & Tasty. Zij liggen met elkaar in de clinch over het terraspleintje voor de beide zaken. Het terraspleintje was tot deze zomer geheel in gebruik door Coffee & Tasty. Casa Montalto, die vorig jaar de deuren opende, meent ook recht te hebben op een deel van het terras.In de vergunning van Coffee & Tasty staat dat mocht er een horecabestemming op Gedempte Singel 40, het pand van Casa Montalto, komen, de mogelijkheid bestaat dat de eigenaar van de koffiezaak, Jeroen Abbing, een stuk terras zou moeten inleveren. "Er staat inderdaad: de gemeente zou kunnen beslissen dat...", zegt Abbing.Het terraspleintje is ongeveer 25 vierkante meter groot. "In het voorjaar heb ik al ongeveer een derde deel van het terras aan eigenaar François Montalto af moeten staan. Dat ging destijds in goed overleg, ook met de gemeente. Inmiddels wil Montalto minstens de helft. Daar ben ik het niet mee eens", aldus Abbing.De verhouding tussen beide eigenaren staat volgens Abbing sindsdien op scherp. "Het is water en vuur nu. De gemoederen zijn hoog opgelopen. We groeten elkaar niet eens meer." De gemeente Assen is van mening dat beide ondernemers er samen uit moeten komen.De Gemeentelijke Ombudscommissie tikte de gemeente Assen vorige week op de vingers vanwege de manier waarop ze heeft gehandeld bij een ruzie tussen twee ondernemers in de stad. "De gemeente had zelf de regie moeten nemen en had zorgvuldiger moeten zijn bij het correct aangeven van de mogelijkheden voor de terrasaanvraag van Montalto", aldus de Ombudsman.Abbing is van mening dat de gemeente een beslissing moet nemen over de verdeling van het terraspleintje. "Ik wil geen conflict met hem. Het ligt wat mij betreft echt bij de gemeente."De commissie geeft de gemeente het advies om objectieve criteria op te nemen in het terrassenbeleid van de stad, om een zaak als deze in de toekomst te voorkomen. Op basis van de nieuwe criteria vindt de commissie dat de gemeente de verdeling opnieuw moet beoordelen. "De burgemeester is niet verplicht om het advies van de commissie over te nemen. Indien de burgemeester het advies niet overneemt, dan dient gemotiveerd te worden waarom het advies niet wordt gevolgd", schrijft de commissie aan Montalto."Het college beraadt zich op het advies van de Commissie Bezwaarschriften", aldus een woordvoerder van de gemeente.