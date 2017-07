Tynaarlo investeert 25 miljoen euro in Zuidlaren

ZUIDLAREN - De gemeente Tynaarlo wil 25 miljoen euro uitgeven aan een grote opknapbeurt voor de scholen en sportvoorzieningen in Zuidlaren.

De zeven lagere scholen en de middelbare school worden allemaal vernieuwd. Voor vijf scholen betekent dat nieuwbouw, terwijl de drie anderen worden grondig aangepakt. "De scholen moeten er in ieder geval weer veertig jaar tegenaan kunnen", zegt wethouder Nina Hofstra.



De scholen in Zuidlaren zijn allemaal sterk verouderd en toe aan vervanging. In Eelde-Paterswolde, Vries en Tynaarlo zijn de scholen en sportvoorzieningen al aangepakt. "Nu is het de beurt aan Zuidlaren", aldus Hofstra.



Verhuizingen

Het Harens Lyceum, de middelbare school in Zuidlaren en openbare basisschool de Zuid-Wester, verhuizen naar een nieuw pand bij sportpark de Wenakkers.



Aan de Julianalaan, op de plek waar nu het Harens Lyceum staat, komt een nieuw schoolgebouw. Het is de bedoeling dat openbare basisschool de Schuthoek zich daar vestigt, samen met de christelijke basisschool Jonglaren.



In Westlaren worden GBS de Lichtkring en CBS het Stroomdal verbouwd en vernieuwd. In Schuilingsoord gebeurt hetzelfde met CBS de Tol. OBS Schuilingsoord krijgt een nieuw gebouw, waar nu sporthal de Zwet staat.



Sporthallen en gymzalen

In het plan van de gemeente worden ook alle bestaande binnensportaccommodaties in Zuidlaren vervangen. Bij het nieuwe gebouw van de Schuthoek en Jonglaren aan de Julianalaan komt een nieuwe gymzaal.



De rest van de binnensport wordt ondergebracht bij Sportpark de Wenakkers. In het plan van de gemeente komen daar een sporthal en een zogenoemde Metahal. Dat is een hal met een dak en wanden van textiel, met dezelfde afmetingen als een sporthal. "Het kan tegen alle weersomstandigheden. Zelfs een laag sneeuw op het dak is geen probleem", vertelt wethouder Hofstra.



Primeur voor Nederland

Als de plannen doorgaan is de Metahal in Zuidlaren de eerste in zijn soort in Nederland. In landen als Duitsland en Frankrijk wordt het concept vaker gebruikt. Volgens de gemeente vinden met name korfballers, hockeyers en basketballers een metahal prettiger dan een gewone sporthal.



De komst van de scholen en de sporthallen op het sportpark betekent dat FC Zuidlaren minder ruimte krijgt op het voetbalcomplex. Een van de opties is om twee kunstgrasvelden aan te leggen die intensiever bespeeld kunnen worden dan grasvelden. De club zou dan met vier voetbalvelden toe kunnen in plaats van de huidige zes.



Besluit

De gemeenteraad neemt dit jaar nog een besluit over de plannen voor de scholen en de sport in Zuidlaren. De kosten hiervoor zijn geraamd op bijna 25 miljoen euro.



Om het Harens Lyceum te kunnen verplaatsen wil de gemeente Tynaarlo in het bezit komen van de grond achter de politieacademie langs de N34 en een stuk van het naastgelegen terrein van Lentis. "Die gronden hebben we nu nog niet", aldus wethouder Nina Hofstra.



De samenwerkende partijen streven er naar om het plan in 2023 gerealiseerd te hebben.

Door: Jeroen Kelderman