Bromfietser gewond bij ongeluk in Emmen

De brommer raakte zwaar beschadigd door de klap (foto: Persbureau Meter)

EMMEN - Een bromfietser is vanmiddag in Emmen gewond geraakt bij een botsing met een auto.

Het ongeval gebeurde op de Abel Tasmanstraat. De vrouw botste met haar bromfiets tegen de auto. De bromfietser raakte daarbij gewond aan haar hoofd.



De vrouw kon door het ambulancepersoneel ter plekke behandeld worden en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De chauffeur van de auto hield geen verwondingen over aan de klap.



Hoe het ongeval is gebeurd, is niet bekend.