Nieuw in de app: overzicht van files in Drenthe

ASSEN - Wilt u voorkomen dat u 's ochtends in de file terechtkomt? Dan biedt de app van RTV Drenthe uitkomst. Voortaan kunt u op de hoogte blijven van de files in de regio.

De ANWB laat actuele files in en rondom Drenthe zien. Het icoontje voor verkeer vindt u boven in de app. Ook op de website is het verkeersoverzicht te vinden.Dat Drenten kilometervreters zijn, bleek al eerder. Samen met Groningers zijn wij het langst onderweg naar hun werk. Borger-Odoorn, Coevorden en Midden-Drenthe staan zelfs in de landelijke top-vijf van de gemeenten met de meeste forenzenkilometers.