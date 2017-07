Parachutist verliest parachute tijdens sprong: 'Daar maken we geen gewoonte van'

HOOGEVEEN - Parachutist Jeroen van Dijk uit Maarssenbroek verloor afgelopen weekend tijdens een sprong in de buurt van vliegveld Hoogeveen zijn parachute. Maar, eenmaal op de grond vond hij zijn valscherm ook niet weer terug.

Misschien ligt-ie op een dak, misschien ligt-ie op een maïsveld en misschien heeft iemand gedacht: oh, wat leuk die ga ik zo even terugbrengen, en is het vergeten. Jeroen van Dijk

In de sprong merkte de parachutist dat de parachute niet goed open ging. "Met een niet goed geopende parachute kun je niet landen", vertel Van Dijk. "Dus toen heb ik de keuze genomen om hem af te werpen en gebruik te maken van de reserveparachute.""Nee, dat geeft niet zo'n fijn gevoel", vertelt Van Dijk. "Maar op dat moment ben je daar eigenlijk niet mee bezig. Je ziet dat de eerste parachute niet goed is, dat je daar niet mee gaat landen en dan voer je een drill uit die je geoefend hebt. Kortom: van de één wil je af en de volgende wil je openen."Het is inmiddels de derde keer dat Van Dijk zijn parachute op deze manier is verloren tijdens zijn 2.100 sprongen. "Dat gebeurt niet al te vaak nee", vertelt Van Dijk. "En daar maken we geen gewoonte van." Dat de parachutist uit Maarssenbroek na de landing zijn parachute niet weer kon vinden is echter wel de eerste keer."Hij wordt altijd wat meegenomen door de wind en we hebben ook gezien welke kant hij opging, maar we hebben 'm niet terug kunnen vinden", zegt van Dijk."We hebben zelfs een drone ingezet. Daar hebben we een klein cameraatje aan gemonteerd", vertelt Van Dijk. "Om te kijken of hij misschien op het maïsveld was terechtgekomen, dus we zijn over het veld gaan vliegen, maar ook dacht mocht niet baten."De parachutist hoopt wel dat hij het valscherm terug vindt, want ze zijn prijzig. "Een nieuwe parachute kost meer dan tweeduizend euro", vertelt Van Dijk. "Ik zou wel heel blij zijn als hij weer terugkomt ja." Van Dijk stopt na dit incident niet met trainen voor het Nederlands Kampioenschap. "Ik heb nog een andere parachute, dus het is zeker nog niet afgelopen."Mocht iemand de parachute in de buurt van vliegveld Hoogeveen hebben gezien? Tips zijn welkom op redactie@rtvdrenthe.nl.