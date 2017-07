PinBox vervangt geldautomaat in Dalen

DALEN - De Rabobank wil samen met de ondernemersvereniging en Dorpsbelangen Dalen zo snel mogelijk een Rabo PinBox in het dorp plaatsen.

De geldautomaat in het dorp is sinds half mei verdwenen, vanwege kans op plofkraken."In de afgelopen weken heeft de Rabobank, in samenwerking met de ondernemersvereniging en Dorpsbelangen Dalen uitgebreid gekeken naar alternatieven van de geldautomaat. Doelstelling is om te komen tot snelle plaatsing van een Rabo PinBox", laat de Ondernemersvereniging weten.“Wij beseffen goed dat een snelle terugkomst van een geldautomaat van wezenlijk belang is voor de leefbaarheid van ons actieve dorp", zegt Dorpsbelangen-voorzitter Harry Lamberts.Het kan volgens de ondernemersvereniging nog enkele weken duren voordat de PinBox is geplaatst. "Het proces tot de realisatie kost tijd. We zullen alternatieven aandragen voor de te overbruggen periode. Enkele winkeliers in Dalen bieden de mogelijkheid om in de tussenliggende periode (beperkt) extra te kunnen bijpinnen."Niet alleen in Dalen sloot de Rabobank de afgelopen weken plotseling de automaat; dat gebeurde ook in Dwingeloo, Hoogeveen aan de Nije Nering en in Vledder aan de Dorpsstraat. Inwoners zijn er niet blij mee.Vledder heeft inmiddels al een oplossing voor het probleem: via Facebook laat de supermarkt in het dorp weten een mobiele pinautomaat te plaatsen binnen veertien dagen.