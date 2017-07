Tynaarlo doet aangifte wegens lekken vertrouwelijk stuk

VRIES - De gemeente Tynaarlo doet aangifte wegens het lekken van een vertrouwelijk stuk naar RTV Drenthe.

Burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo is niet te spreken over de situatie.In het stuk aan de gemeenteraad wordt geschreven over de onderhandelingen met vastgoedontwikkelaar Leyten. Een groot deel van het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve is eigendom van Leyten.De gemeente Tynaarlo presenteert vanavond plannen om het terrein in het centrum van Zuidlaren te ontwikkelen.