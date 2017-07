Ben Moussa en Veendorp op amateurbasis naar FC Emmen

Ben Moussa (foto: RTV Noord)

VOETBAL - Hilal Ben Moussa en Keziah Veendorp spelen het komend seizoen op amateurbasis bij FC Emmen. Beide spelers zijn goede bekenden van trainer Dick Lukkien, die bij FC Groningen ook al met hen werkte. Bovendien trainde Ben Moussah vorig seizoen al lange tijd mee bij de Drentse club.

Veendorp (20 jaar) speelde recentelijk voor Jong FC Groningen, terwijl FC Volendam de laatste club van Ben Moussa (25 jaar) was.



Naast de twee vastgelegde spelers verwelkomt trainer Dick Lukkien twee proefspelers: Mateusz Szela en Michael Chacon.



Szela, een Poolse middenvelder van bijna 18 jaar, komt uit de koker van Arek Radomski die een voetbalschool heeft in Polen. De 23-jarige Chacon is een oud-jeugdspeler van FC Emmen en SC Heerenveen die het afgelopen seizoen in dienst van FC Dordrecht speelde.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden