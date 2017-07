Sluiting geldautomaat Aalden zorgt niet voor extra pinnende klanten in supermarkt

AALDEN - De plotselinge sluiting van de enige geldautomaat in Aalden heeft niet tot extra drukte in de plaatselijke supermarkt geleid. Eigenaar Gezienus Weggen hield daar wel rekening mee. "Maar het valt enorm mee."

Het buiten bedrijf stellen van de geldautomaat van de Rabobank houdt de gemoederen in Aalden flink bezig. Ondernemers die tot nu toe hun klanten alleen de mogelijkheid boden om contant te betalen schaffen in allerijl een pinautomaat aan. En supermarkteigenaar Weggen had zich ook voorbereid op een kleine invasie van klanten die bij hem in de winkel contant geld zouden willen opnemen.Weggen rekende vooral op extra mensen die op het azc wonen. Die halen op dinsdag vaak hun complete weekgeld van de bank. "Ik had het personeel al geïnstrueerd dat er mogelijk extra kassa's gedraaid moesten worden. En ook hebben we een limiet gesteld dat klanten maar 50 euro kunnen pinnen, zodat er geld voor iedereen zou zijn. Maar de drukte is uitgebleven. Het is eigenlijk een hele normale dinsdag", aldus Weggen.De supermarktondernemer zegt in gesprek te zijn met de Rabobank om te kijken of er misschien een mogelijkheid in de winkel kan komen om contant geld op te nemen, zoals bijvoorbeeld in Vledder het geval is. "Ik zie het als een stukje service naar de klanten en het dorp, maar ik wil geen kisten vol geld achter de kassa."Dorpsbelangen Aalden heeft inmiddels een gesprek gehad met de Rabobank, die vrijdag plotseling een aantal geldautomaten in Drenthe sloot. Volgens voorzitter Hans Terbach heeft de bank aangegeven te willen onderzoeken of er een veilig alternatief in Aalden kan komen.