Voor- en tegenstanders van lelieteelt in Westerveld vechten elkaar de tent uit

Geen dialoog tussen voor en tegenstanders van lelieteelt (foto: archief RTV Drenthe)

DIEVER - Hoog oplopende emoties en weigeren naar elkaars standpunten te luisteren om tot een overeenstemming te komen. Dat is zo'n beetje de sfeer in het platform lelieteelt in de gemeente Westerveld.

En dus wordt het volgens wethouder Erik van Schelven tijd om in te grijpen. Hij zei dat vanavond tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de gemeenteraad.



Geen oog voor elkaars mening

Het platform was er juist gekomen om verontruste inwoners in gesprek te laten gaan met de lelietelers. De omwonenden vrezen voor hun gezondheid vanwege het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.



In het platform zitten partijen als landbouworganisatie LTO Noord, de vereniging van bollentelers KAVB, de stichting Bollenboos en verontruste burgers. De stichting Bollenboos uit Diever strijdt tegen het gebruik van gevaarlijke gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw.



'Ze luisteren wel, maar horen elkaar niet'

Maar er is geen sprake van een dialoog. Of ze wel naar elkaar luisteren? Wethouder van Schelven: "Er worden vooral standpunten en meningen uitgewisseld. Ik denk wel dat ze naar elkaar luisteren, maar of ze elkaar horen weet ik niet." Van Schelven wil geen schuldige aanwijzen.



Het platform is een initiatief van de gemeente Westerveld naar aanleiding van de onrust. Er is nu een bemiddelaar aangesteld om de partijen met elkaar in gesprek te krijgen. Dat lijkt een lastige kwestie. En mocht het niet lukken, dan is het einde platform volgens de wethouder. "Wat mij betreft heeft het dan geen zin om het te laten voortbestaan."

Door: Andries Ophof Correctie melden