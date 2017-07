Directeur Nedmag: Zoutwinning veroorzaakt geen aardbevingen

VEENDAM - Directeur Bert Jan Bruning van Nedmag begrijpt de bezorgdheid van de inwoners van Zuidlaarderveen en Kielwindeweer over het boren van twee nieuwe zoutputten.

De gemeente Veendam stemde deze week in met de nieuwe putten. Actiegroep Stop Zoutwinning denkt dat dit zal leiden tot schade aan huizen en verzet zich hiertegen.Directeur Bert Jan Bruning kan zich die emoties wel voorstellen. "Mijnbouw in het algemeen ligt onder een vergrootglas. Daar hebben wij ook mee te maken. Maar gas- en zoutwinning zijn niet met elkaar te vergelijken. Zoutwinning veroorzaakt geen aardbevingen, we hebben wel te maken met een lichte bodemdaling."De huidige onrust wordt volgens Bruning vooral veroorzaakt door de gaswinning en de fouten die daarin zijn gemaakt. "Ik begrijp heel goed wat er leeft, ik zie die bezorgdheid en ik wil graag in gesprek blijven. Maar we zijn al veertig jaar actief in het huidige gebied en heel veel onafhankelijk onderzoek heeft aangegeven dat zoutwinning op zichzelf geen schade aanricht aan de woning, mits je zorgt dat de waterhuishouding in het gebied goed onder controle is", aldus Bruning