Drenten in de Tour: 'De Tour is een mooie belevenis'

ASSEN - Afgelopen zaterdag is de Tour de France weer begonnen. Drie weken lang rijden wielrenners honderden kilometers om uiteindelijk te finishen in Parijs. Net als voorgaande jaren volgt RTV Drenthe een aantal Drenten in de Tour.

Adriaan Helmantel uit Assen is trainer/coach bij de Sunweb-ploeg. En dus zou je verwachten dat hij ook bij de Tour is. Maar niets is minder waar."Ik ben in Italië voor de Giro Rosa", aldus Helmantel. Bij Sunweb zijn ongeveer tien ploegleiders en elk jaar wordt een planning gemaakt wie waar naartoe gaat. "Vorig jaar was ik wel bij de Tour. Dat was een mooie belevenis. Maar je bent ook vier weken weg. Als trainer is dat een lange periode. Niet al mijn renners zaten toen in de Tour."Helemaal gepland was het ook niet dat Helmantel dit jaar naar Italië zou gaan voor de Giro Rosa. "Iemand had gezondheidsproblemen in de familie. Daardoor moesten we schuiven en ben ik naar Italië gegaan", zegt Helmantel.Echt jammer vindt hij dat niet. "Van buitenaf wordt vaak gedacht dat de Tour mooier is. Ik voel dat zelf helemaal niet zo. Natuurlijk is de Tour hét wielerevenement ter wereld. Ik ben hier in Italië met minstens zoveel plezier." Helmantel is er zelfs van overtuigd dat hij in Italië als ploegleider en trainer meer kan bijdragen dan in de 'grote hectiek' Tour de France.Toch volgt hij de Ronde van Frankrijk op de voet. "Meestal zijn onze etappes eerder gefinisht. Dus onderweg in de bus naar het hotel of in het hotel zelf kunnen we nog wel wat van de finish meekrijgen."