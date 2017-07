Stelling: Peter Sagan is terecht uit de Tour gezet

VITTEL - De Slowaakse wielrenner Peter Sagan is gisteren na de vierde etappe uit de Tour de France gezet. De wedstrijdjury gaf de wereldkampioen de schuld van de zware crash van Mark Cavendish in de slotmeters van de tumultueuze eindsprint.

Sagan gaf de Brit een stoot met zijn elleboog, waarna de dertigvoudig etappewinnaar op hoge snelheid in de dranghekken reed en over de kop vloog. Hij liep een gebroken schouderblad op en is na de crash naar het ziekenhuis gebracht.Eigenlijk was de straf milder en kreeg Sagan een tijdstraf van 30 seconden. Maar vanuit de ploeg van Cavendish kwam protest, waarna de jury de televisiebeelden nog eens goed ging bekijken. De jury concludeerde dat Sagan een 'gevaarlijke en onreglementaire manoeuvre' had gemaakt die de crash van Cavendish veroorzaakte.De ploeg van Peter Sagan heeft inmiddels officieel protest aangetekend tegen de beslissing van de jury om de Slowaakse renner uit de Ronde van Frankrijk te zetten.Vindt u het terecht dat Sagan uit de Tour is gezet, of had hij van u mogen blijven meedoen?