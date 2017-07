Ohne Grenzen over studeren over de grens

ASSEN - TV Drenthe zendt vandaag de derde aflevering uit van Ohne Grenzen - Zonder Grenzen.

De uitzending staat in het teken van studeren over de grens. Marie-Cecile Hatzmann uit Smilde gaat in september een half jaar studeren in het Duitse Emden. Presentator Wolter reist met haar af naar de Duitse plaats."Ik kreeg de mogelijkheid om een minor in Duitsland te gaan doen. Toen dacht ik: het is wel heel gaaf om een half jaar een andere cultuur te zien en van alles te bleven", vertelt Marie-Cecile, die bezig is met een studie Commerciële Economie. Ze gaat alle colleges in het Duits volgen. "Daardoor waren er ook veel meer vakken om uit te kiezen."Presentatrice Anika is bij de Duitse studente Lara in Emmen. Lara studeert International Business and Languages aan de Stenden Hogeschool in Emmen. Volgens Lara is het in Nederland makkelijker om bij een opleiding te worden toegelaten dan in Duitsland.Verder aandacht voor het Duitse bedrijf Intergas, dat deels op Nederland en deels op Duits grondgebied staat. Dat levert bijvoorbeeld voordelen op bij het importeren van producten. In de stelling staat het vooroordeel centraal dat Duitsers alleen maar bier drinken en schlagers luisteren. En een portret van de Nederlandse Roeleke Veenstra, die acht jaar geleden naar Duitsland verhuisde. Ze wilde meer ruimte om te wonen en toen was de keuze voor Duitsland snel gemaakt.is een programma van RTV Drenthe en de Duitse omroep ev1.tv. Het programma wordt gepresenteerd door Anika Möllmann van ev1.tv en door RTV Drenthe-presentator Wolter Klok. Op TV Drenthe begint de uitzending om 17.30 uur.wordt de hele avond herhaald.Vorige uitzending gemist? Kijk de aflevering dan hier terug