Brand in garageboxen in Assen [update]

Brand in garageboxen Assen (foto: Persbureau Meter) Er is sprake van flinke rookontwikkeling (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Aan de Maasstraat in Assen is kort na half twaalf brand uitgebroken in een garagebox. Het vuur sloeg over naar andere garageboxen.

Er was sprake van flinke rookontwikkeling. De brandweer adviseert mensen die last hebben van de rook deuren en ramen dicht te doen en de ventilatie uit te zetten.



Rond twaalf uur liet de brandweer weten dat het vuur onder controle is.