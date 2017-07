Dertien garageboxen beschadigd bij brand in Assen

Brand in garageboxen Assen (foto: Persbureau Meter) Er was sprake van flinke rookontwikkeling (foto: Van Oost Media)

ASSEN - In Assen zijn aan het einde van de ochtend dertien garageboxen beschadigd geraakt bij een brand.

Het vuur begon in een van de garageboxen in de Maasstraat. De brand sloeg al snel over naar naastgelegen garages. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle. In elk geval twee auto's zouden zijn uitgebrand.



Het vuur veroorzaakte rookoverlast in de omgeving. De brandweer waarschuwde omwonenden daarom ramen en deuren dicht te houden en ventilatiesystemen uit te zetten.