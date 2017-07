Verlichting Hondsrugtunnel in Emmen moet in augustus weer branden

De verlichting van de hondsrugtunnel doet het in augustus weer (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Het lichtkunstwerk in de Hondsrugtunnel in Emmen wordt vanaf aankomende maandag hersteld.

De hele klus gaat ongeveer vier weken duren, zegt gemeentewoordvoerder Marloes Hingstman. "We hebben twee weken per tunnelbuis nodig. De verlichting moet weer aangesloten en afgesteld worden." Tijdens de werkzaamheden is één rijbaan afgesloten voor het verkeer.Er zijn vaker problemen geweest met het lichtkunstwerk. De lampen, samen een kilometer lang, vormen het langste lichtkunstwerk ter wereld. Maar het kunstwerk zorgt al sinds de oplevering van de tunnel voor problemen. Al een paar keer eerder werd de verlichting aangepakt. Een oorzaak werd tot op heden nog niet gevonden.