Onbekende kampioenen: 'Het is een precisiesport'

Wim Hulscher aan het minigolfen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

VLEDDER/ASSEN - Deze zomer zet RTV Drenthe kampioenen van minder bekende sporten in de schijnwerpers.

Vandaag Lourens Zwarts uit Vledder en Wim Hulscher uit Assen. Deze twee minigolfers zijn de Nederlands Kampioen van 2016 en 2017 op het onderdeel matchplay.



Minigolf lijkt op biljarten

Beide mannen spelen minigolf sinds hun jeugd. Ze noemen de sport ontspannend en gezellig. 'Het is een precisiesport. Het heet golf, maar het heeft misschien wel meer gemeen met biljart. Ook hier moet je gebruik maken van de banden en dat hoeft bij golf niet", aldus Hulscher.



De sport wordt zeer serieus bedreven. Er wordt meerdere malen in de week getraind en er wordt een vermogen uit gegeven aan verschillende balletjes. "Je moet bij minigolf ook rekening houden met effect. Linksom of rechtsom. Wat ook meespeelt zijn de temperatuurwisselingen. De ballen gaan dan anders reageren en dat allemaal bij elkaar maakt het leuk", zegt Hulscher.



18 holes in 18 slagen

Het ultieme in de minigolf is om achttien holes in achttien slagen te doen. Lourens Zwarts heeft dat al een paar keer gedaan in zijn carrière. Hulscher lukte het pas een half jaar geleden. "Ik heb er 45 jaar op moeten wachten. Het was echt geweldig!", zegt Hulscher met een grote glimlach.