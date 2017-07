Burgemeester Tynaarlo: Ook gasvelden Noord-Drenthe moeten in schadeprotocol

VRIES - Burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo vindt dat ook de gasvelden in Noord-Drenthe onder het Groningse schadeprotocol moeten vallen.

Gisteren deed minister Henk Kamp de toezegging dat de gasopslag in Langelo wordt opgenomen in het Groningse schadeprotocol . In Langelo wordt gas opgeslagen dat in Groningen wordt gewonnen.Volgens Thijsen is het een kwestie van tijd voordat ook de kleinere gasvelden in Noord-Drenthe daaronder vallen. "Het valt niet uit te leggen dat er twee verschillende schadeprotocollen zijn waardoor in dezelfde straat met twee maten wordt gemeten.""Het gaat in Noord-Drenthe om gaswinning uit relatief kleine velden en daar heb je met de kennis van nu een kleinere kans op schade. Maar het gaat niet om de kleinere kans. Je moet schade voorkomen en als je dat niet kunt, moet je hem vergoeden", aldus de burgemeester.Dat betekent volgens Thijsen dat ook de bewijslast moet worden omgedraaid, zoals nu in Groningen al het geval is. "De mensen in de kop van Drenthe moeten gelijk behandeld worden met die in Groningen. De problemen zijn anders, maar of je nou een kleine scheur hebt of een grote scheur, als die wordt veroorzaakt door iemand anders wil je dat hij wordt gerepareerd."