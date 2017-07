Lagere straf drugsgebruikers vanwege politiegeweld

Lagere straf door politiegeweld (foto: RTV Drenthe)

ASSEN/EMMEN - Een 41-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot 180 uur werkstraf voor het bezit van 60 gram speed en 58 xtc-pillen. De drugs lagen in zijn huis waar de politie op 30 juni vorig jaar met veel geweld binnenviel.

De 37-jarige vriendin van de Emmenaar kreeg 120 uur werkstraf van de rechter in Assen. De drugs waren voor eigen gebruik, zei het stel. Ze gebruikten destijds veel harddrugs.



Tip over drugs en wapens

De politie kreeg vorig jaar een tip dat de man drugs en wapens in huis zou hebben. De politie besloot daarom de woning van de man in de wijk Emmerhout te doorzoeken. De manier waarop de agenten, naar aanleiding van een vrij vage tip, het huis binnenvielen, noemde de rechter buitenproportioneel.



Stromram

Twee agenten hadden van het Openbaar Ministerie toestemming gekregen de woning in te gaan, maar tijdens de inval drongen veel meer agenten het huis binnen. Omdat sprake zou zijn van wapens belden ze niet aan, maar kwamen ze binnen door de voordeur met een stormram te vernielen. Behalve de drugs werd een stroomstootwapen gevonden, maar daarvoor stond het stel niet terecht.



Geen celstraffen

De officier van justitie eiste, behalve de werkstraffen, tegen de man ook twee maanden voorwaardelijke celstraf en tegen de vrouw één maand voorwaardelijk. Dat legde de rechter niet op vanwege het onterechte gewelddadige gedrag van de politie.