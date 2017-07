Waarschuwing voor meenemen puber uit Erica

Een 39-jarige man uit Almere kreeg als waarschuwing een voorwaadelijke werkstraf (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/ERICA - "Ik kon niet anders dan hem ophalen, omdat ik vreesde dat hij anders zou weglopen." Een 39-jarige man uit Almere bezwoer in de rechtszaal in Assen dat hij niks slechts van plan was toen hij in december 2015 een 13-jarige jongen in Erica ophaalde en mee naar Almere nam.

De man stond vandaag terecht voor het onttrekken van een de puber uit Erica aan het ouderlijk gezag. De rechter vond dat te bewijzen en legde hem als waarschuwing een voorwaardelijke werkstraf van honderd uur op. Daarbij kreeg hij een proeftijd van twee jaar met reclasseringstoezicht.



Interesse in jonge jongens

De rechter en de reclassering noemden de situatie van de Almeerder wel zorgelijk omdat er signalen waren dat de man seksueel geïnteresseerd is in minderjarige jongens, maar hij is er nooit voor veroordeeld.



Via een chatgroep voor homo’s kwam de Almeerder in het najaar van 2015 in contact met de 13-jarige jongen uit Erica. Ze bleken muziek en computergames als gezamenlijke interesse te hebben en hadden al snel veel contact via internet en ook telefonisch. Daarbij vertelde de jongen hem veel over zijn problemen thuis. "Ik werd een soort vertrouwenspersoon. We werden vrienden", aldus de Almeerder.



Weglopen

Toen de jongen steeds depressiever werd en praatte over weglopen of zelfmoord plegen, praatte de man hem dat uit het hoofd. Op 10 december belde de puber op met de vraag of hij hem kon ophalen, omdat hij anders zou weglopen. De man besloot hem naar eigen zeggen te helpen en reed naar Erica.



Drank en drugs

Op 12 december vond de politie de jongen bij de man thuis in Almere. De agenten vonden het verdacht dat de twee beide met ontbloot bovenlijf rondliepen. De moeder van de jongen vertelde in de rechtszaal dat de man haar zoon sterke drank, wiet en xtc had gegeven. Ook vertelde ze dat ze doodsangsten had uitgestaan toen hij onvindbaar leek. Uiteindelijk kwam zij de verdachte op het spoor toen ze op zoek ging naar chatcontacten van haar zoon.



Zij heeft recht op 500 euro schadevergoeding, besliste de rechter. De Almeerder bood haar zijn excuses aan.