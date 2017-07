Paardensportevenement CH De Wolden heeft wind in de zeilen

Christiaan Hendriksen (links) met de winnaar van vorig jaar, Michael Greeve (foto: archief RTV Drenthe)

PAARDENSPORT - De organisatie van het paardensportevenement CH De Wolden in Veeningen kijkt met vertrouwen uit naar de dertiende editie, die op donderdag 13 juli begint. Het aantal deelnemers is enorm en de provincie heeft voor de komende drie jaar extra steun toegezegd.

"Het aantal inschrijvingen overstijgt ook dit jaar weer onze capaciteit. We hebben tientallen ruiters teleur moeten stellen, we hebben geen ruimte voor ze", zei voorzitter Christiaan Hendriksen vanmiddag bij de persconferentie. Er komen deelnemers uit 35 landen, met opvallend veel ruiters uit Duitsland, Zweden en de Verenigde Staten.



Steun provincie

Gedeputeerde Henk Jumelet maakte tijdens de bijeenkomst in De Loods bekend dat de provincie de komende drie jaar extra steun geeft. Dit jaar en volgend jaar gaat het om 25.000 euro en in 2019, het jaar waarin CH De Wolden het EK voor jonge springruiters organiseert, draagt de provincie 50.000 euro bij. "Dit evenement is een begrip en Drenthe en paarden horen bij elkaar. De paardensport zien wij als een kernsport", aldus Jumelet.



Alert zijn

Veel tevreden gezichten dus vanmiddag, maar wethouder Jan ten Kate van de gemeente De Wolden waarschuwde wel dat Drenthe alert moet zijn. "We hebben nu een vijf sterren status als paardenregio, maar als je kijkt wat er in Brabant en Limburg gebeurt, dan kunnen we niet achterover leunen. Daar schieten de grote accommodaties de grond uit. Ik vind dat daarover met elkaar in gesprek moeten."



Voorzitter Hendriksen ziet die ontwikkelingen ook. "We zijn gelukkig in de positie om ons evenement te versterken. We hebben zeker een wensenlijstje. Zo willen we de drainage bij de stallen nog verbeteren en de inrijpiste vergroten."



Het CH De Wolden is van 13 tot en met 16 juli en van 20 tot en met 23 juli en is gratis toegankelijk. TV Drenthe zendt op de twee zondagmiddagen de Grote Prijs live uit.

Door: Steven Stegen Correctie melden