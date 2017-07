Drugsdealer ontloopt celstraf voorlopig door baan

De man handelde in cocaïne en harddrugs (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Voor de handel in cocaïne en heroïne in Assen moet een 32-jarige Assenaar 240 uur werkstraf verrichten. Daarnaast kreeg hij een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd.

Daarmee kwam de man goed weg, want de officier van justitie had acht maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk, tegen hem geëist. De rechter hield er rekening mee dat de man sinds begin dit jaar werk heeft. Omdat hij dat kwijtraakt als hij de cel in moet, legde ze alleen een voorwaardelijke celstraf op.



Tien klanten per dag

In januari vorig jaar kreeg de politie meerdere tips dat de man drugs zou dealen. Tijdens het onderzoek dat toen werd gestart bleek dat hij ongeveer tien klanten per dag aan de deur kreeg. De politie observeerde hem en zette in augustus een pseudokoper in; een agent die zich voordeed als klant. Nadat de dealer hem ook harddrugs had verkocht werd hij eind augustus aangehouden.



De dealer bekende. “Ik deed het omdat ik schulden had, maar ik verkocht niet elke dag drugs. Alleen als ik geen geld meer had. Ik verdiende ook geld met gokken”, aldus de Assenaar. Bij zijn arrestatie zat er 3.500 euro contant geld in zijn zak. In zijn huis lag nog zeven gram harddrugs.



Uitkeringsfraude

Omdat de dealer destijds een uitkering kreeg van de gemeente Groningen en zijn inkomsten niet opgaf, werd hij ook veroordeeld voor fraude. Hij moet in totaal zo’n 10.000 euro terugbetalen aan de gemeente. Dat is het bedrag dat hij te veel zou hebben ontvangen.



Het Openbaar Ministerie vond dat de man ruim 9.600 euro had verdiend met de drugshandel. De officier van justitie wilde dat hij dat zou terugbetalen aan de staat. De rechter wees dat af, omdat de Assenaar in haar ogen helemaal geen winst heeft gemaakt, nu hij zijn hele uitkering moet terugbetalen.



Omdat hij nu diep in de schulden zit, vindt de rechter het belangrijk dat hij zijn baan houdt. “Als u zonder werk komt te zitten, is de kans dat u weer drugs gaat verkopen en overlast veroorzaakt groter”, aldus de rechter.