Noord-Hollander bestraft voor bezit gestolen Drentse beelden

51-jarige man uit Enkhuizen veroordeeld tot een maand voorwaardelijke celstraf (foto: archief RTV Drfenthe)

ASSEN/TIENDEVEEN - Voor het bezitten van twee grote bronzen beelden die waren gestolen in Tiendeveen is een 51-jarige man uit Enkhuizen veroordeeld tot een maand voorwaardelijke celstraf. De beelden Zomer en Verwondering, die in de tuin van een huis stonden, waren honderden euro’s waard.

De rechter vindt heling bewezen omdat volgens haar duidelijk was dat het om gestolen beelden ging. De man uit Enkhuizen moest de gestolen beelden tijdelijk bewaren voor de 27-jarige dief uit Noord-Holland. Die man bleek ze zelf gestolen te hebben in Drenthe. Dat gebeurde tussen tussen april en september vorig jaar.



Overval hoogbejaarde kunstenares

De politie kwam bij de man uit Enkhuizen uit tijdens het onderzoek naar de overval op de hoogbejaarde kunstenares Roos Nagtegaal uit Bruntinge. Zij werd eind december 2015 overvallen in haar huis. De daders namen porselein en schilderijen van haar man, kunstenaar Jan Nagtegaal, mee.



Tijdens dat onderzoek bleek dat de gestolen spullen uit Bruntinge waren aangeboden in een galerie in de buurt van Breukelen. De man die ze had aangeboden was de 27-jarige Noord-Hollander. De galerie-eigenaar, die al vaker spullen van die man aangeboden had gekregen, kreeg argwaan en belde de politie. Hij vermoedde dat het geen zuivere koffie was.



Politie-onderzoek

Hij zette de politie ook op het spoor van de gestolen beelden uit Tiendeveen, omdat de 27-jarige man die ook had aangeboden, samen met de 51-jarige man uit Enkhuizen. De beelden had de galeriehouder niet gekocht. De politie kwam door zijn informatie ook de man uit Enkhuizen op het spoor.



De 27-jarige aanbieder van de kunst is in februari veroordeeld tot een jaar cel. Zijn broer (30) uit Hoogkarspel bleek een van de overvallers in Bruntinge te zijn. Hij werd in mei veroordeeld tot ruim zeven jaar cel. De tweede overvaller was een 27-jarige man uit Grootebroek. Die is door de rechtbank in Assen veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.