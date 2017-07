Westerveld zegt Burgernet vaarwel

DIEVER - Ze waren de laatste gemeente in Drenthe die zich aansloot bij Burgernet. En ze zijn de eerste gemeente die Burgernet vaarwel zegt. "Te commercieel", vindt het college en de gemeenteraad.

Burgernet wordt door de politie gebruikt om een buurt of regio op de hoogte te brengen van verdachte situaties. Bovendien wordt het online medium gebruikt om burgers te laten helpen bij het zoeken naar vermisten of opsporen van verdachten.



Niemand doet mee aan Burgernet

Maar de gemeenteraad van Westerveld vindt de opbrengsten te klein. Nog geen twee procent van alle inwoners heeft zich aangemeld voor Burgernet. "Wij merken dat onze inwoners meer gebruik maken van de WhatsApp-groepen in de dorpen", zegt burgemeester Rikus Jager.



Bijna elk dorp heeft een groep aangemaakt via WhatsApp op de mobiele telefoon. Op die manier geven inwoners elkaar verdachte situaties door. "De bereikbaarheid is vele malen groter via de WhatsApp-groepen. Die zijn gerealiseerd door de inwoners zelf." Ook de wijkagenten doen hier aan mee.



WhatsApp-groepen nemen de taken over

Wat de gemeente Westerveld betreft is Burgernet snel op weg om te commercieel te worden. "Burgernet vraagt een jaarlijkse bijdrage. Die willen graag de WhatsApp-groepen over nemen en vervolgens kijken of er via commerciële partijen geld binnen te halen is. Dan is de vraag of Burgernet er is voor de veiligheid en de burgers of voor de commerciële ontwikkeling."



En dus gaat de gemeente zich afmelden bij Burgernet. Volgens burgemeester Jager is Burgernet in zijn gemeente niet mislukt, maar is het ingehaald door de ontwikkeling van de WhatsApp-groepen.

