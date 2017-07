Rechter: Bezwaren omwonenden Pauperparadijs ongegrond

Het Pauperparadijs gaat deze zomer gewoon door (foto: archief RTV Drenthe)

VEENHUIZEN - De voorstellingen van theaterspektakel Het Pauperparadijs gaan deze zomer gewoon door. De rechter heeft de bezwaren van omwonenden ongegrond verklaard.

Drie omwonenden maakten bezwaar tegen de 52 theatervoorstellingen. Ze wonen naast het Gevangenismuseum, waar de voorstellingen plaatsvinden. Met name de geluidsoverlast die door bezoekers en acteurs veroorzaakt wordt bij het weggaan na de voorstelling, stuit op weerstand.



'Goed nieuws'

Producent Wolter Lommerde is opgelucht dat de voorstellingen gewoon door kunnen gaan. "Voor ons is dit heel goed nieuws. De rechter had nog kunnen besluiten om langer onderzoek te doen, maar deed meteen principieel uitspraak. Daar ben ik blij mee."



Eerder protest

De omwonenden tekenden eerder al protest aan tegen de 52 nieuwe voorstellingen van Het Pauperparadijs, maar kregen geen gelijk van de onafhankelijke bezwarencommissie. Ze hoopten de vergunning van tafel te krijgen met een gang naar de rechtbank, maar dat is nu niet gelukt.



Raad van State

De enige mogelijkheid die de omwonenden nu nog hebben, is om naar de Raad van State te gaan. "Maar", zegt Olav Wagenaar van DAS rechtsbijstand, "als een rechter zo duidelijk is, heeft het vaak geen zin om nog door te gaan."



De advocaten van de drie bezwaarmakers moeten nog overleggen met hun cliënten over een mogelijke gang naar de Raad van State.

Door: Marjolein Knol