Lange wachttijden in de specialistische zorg, vooral in Emmen

ASSEN - In Drenthe, Friesland en Groningen is een steeds groter tekort aan medisch personeel, terwijl er juist steeds meer ouderen wonen die zorg nodig hebben. In Drenthe zijn de langste wachttijden bij het Scheper Ziekenhuis van Treant Zorggroep.

Dat meldt de NOS op basis van een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).De wachttijden lopen vooral bij de specialistische zorg hard op. Te lange wachttijden zijn onwenselijk voor de patiënten, zegt de NZa. Zij hebben het recht om tijdig passende zorg te krijgen. Dat is ook in akkoorden vastgelegd.In de lijst van ziekenhuizen met de langste wachttijden staat het Scheper Ziekenhuis in Emmen bovenaan. "Dat komt doordat er in Emmen veel specialismen zijn die ook landelijk een hoge wachttijd hebben, denk aan oogzorg en orthopedie", zegt woordvoerder Bart Visser van Treant Zorggroep. "Daarnaast is er in heel Noord-Nederland een oplopend tekort aan aan medisch personeel en tegelijkertijd een groeiend aantal ouderen."Eerder dit jaren waren er al al signalen dat er landelijk acht specialismen zijn waarvoor mensen met een doorverwijzing langer moeten wachten dan eigenlijk mag. Voor de NZa was dat reden voor "verdiepend onderzoek".Ziekenhuizen, artsen en verzekeraars moeten snel iets aan de situatie doen. Zij moeten stoppen met naar elkaar wijzen, en in het belang van de patiënt oplossingen zoeken, vindt de NZa. Ook moeten patiënten beter worden geïnformeerd over hun mogelijkheden, als ze op een wachtlijst komen.De NZa zegt daarnaast dat voor ziekenhuizen meer winst te behalen valt uit het doorverwijzen van patiënten naar zelfstandige behandelcentra of de huisarts en andere eerstelijnszorg. Bovendien wil de zorgautoriteit betere registratie van wachttijden. De NZa zal daar ook strenger op gaan toezien.