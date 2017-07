Atleten Van Klinken en Hendrikse uit Assen naar jeugd EK

Jorinde van Klinken en Tom Hendrikse naar de EK atletiek tot twintig jaar (foto: archief RTV Drenthe)

ATLETIEK - Jorinde van Klinken en Tom Hendrikse uit Assen zijn geselecteerd voor het Nederlands team tijdens de Europese Kampioenschappen atletiek tot twintig jaar. De jeugd EK is van 20 juli tot en met 23 juli in het Italiaanse Grosseto.

De zeventienjarige Van Klinken doet mee aan de onderdelen kogelstoten en discuswerpen. Het talent van Groningen Atletiek werd afgelopen weekend Nederlands jeugdkampioene kogelstoten en kogelslingeren in Vught. Bij het discuswerpen eindigde ze als tweede. Hendrikse loopt tijdens de EK de 10.000 meter. Hij pakte afgelopen weekend tijdens het NK atletiek voor junioren brons op de 5.000 meter.



In totaal vertegenwoordigen achttien vrouwen en tien mannen de Nederlandse atletiek in Italië. De EK vinden plaats in het Olympisch Stadion Carlo Zecchini. In dat stadion werden eerder ooit drie Olympische voetbalwedstrijden (1960), de Europese Jeugdkampioenschappen atletiek (2001) en de IAAF World Junior Championships (2004) gehouden.